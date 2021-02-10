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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

التموين والدقهلية يناقشان سرعة تسليم المنطقة اللوجستية بطلخا

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 12:51 م
الدكتور أيمن مختار
الدكتور أيمن مختار
نرمين محمود الدهان
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التقى الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم، الأربعاء، اللواء وليد سيف مساعد وزير التموين، ووفد وزارة التموين المرافق له، بحضور منال الغندور السكرتير المساعد، والمحاسب السيد دايرة وكيل وزارة التموين، ومسؤولى المساحة بالمحافظة.

وتم خلال اللقاء استعراض ومناقشة الإجراءات الفنية والإدارية التى يتم اتخاذها بشأن الأعمال المتعلقة بالمنطقة اللوجستية المنتظر إقامتها بطلخا بجوار رافد جمصة.

وكلف محافظ الدقهلية، السكرتير المساعد بالإشراف على أعمال لجنة التسليم لأرض المشروع لوزارة التموين، دونما إبطاء أو تأخير، مؤكدا ضرورة إنهاء كافة الإجراءات اليوم، على أن تقوم الوزارة بإجراء التعديلات المطلوبة بشأن المشروع وكذا سرعة صرف التعويضات المقررة لأصحاب الأراضى بالمنطقة المذكورة، للبدء فورا فى تنفيذ أعمال المنطقة اللوجستية على أرض الواقع.

وأوضح محافظ الدقهلية أن المنطقة تتيح ما يقرب من 30 ألف فرصة عمل دائمة ومؤقتة لأبناء الدقهلية.

وأشار مساعد وزير التموين إلى أن الاستثمارات فى تنفيذ مشروعات المنطقة تتم باستثمارات سعودية وستكون إضافة تنموية على أرض الدقهلية.

وكلف محافظ الدقهلية وكيل وزارة التموين بالعرض الشخصى لأية معوقات تواجه تنفيذ الأعمال لوضع الحل الفورى وعدم إهدار الوقت والجهد حتى يتم الانتهاء من تنفيذ المنطقة اللوجستية التى توفر خدمات متعددة للمواطنين.

وأكد محافظ الدقهلية، أن المناطق اللوجستية تأتى فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، حرصا على توفير الخدمات للمواطنين وتنمية وتطوير التجارة الداخلية ودفع عجلة التنمية ودعما للاقتصاد، مضيفا أن المنطقة ستقام على مساحة 47 فدانا تقريبا وتعد نقلة حضارية تنموية بنطاق محافظة الدقهلية.

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