أكثر من 6 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا في بولندا

أعلنت وزارة الصحة البولندية، اليوم الأربعاء، تسجيل 6 آلاف و930 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد؛ لترتفع بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى مليون و563 ألفا و645 حالة.وذكرت الوزارة -حسبما ذكر "راديو بولندا"- إنه تم تسجيل 360 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد؛ لترتفع بذلك حصيلة الوفيات إلى 39 ألفا و721 حالة.وأضافت الوزارة أن عدد المتعافين من الفيروس، بلغ مليونا و319 ألفا و635 شخصا، بعد تعافي 2201 شخص خلال الـ 24 ساعة الماضية.