مستوطنون يهددون بقتل رئيس بلدية الخليل

أطلق مستوطنون متطرفون في الخليل، تهديدات بقتل رئيس بلدية المدينة تيسير أبو سنينة.ودعا رئيس مستوطنة "كريات أربع" الياهو ليفمان، وعضو الكنيست الإسرائيلي موشي ابوتبول، إلى قتل رئيس بلدية الخليل ضمن حملة تحريضية شعواء، تهدف إلى تكريس عنصرية الاحتلال وسعيه لتهويد الخليل وبلدتها القديمة.وعقّب أبو سنينة على التهديدات الإسرائيلية بقتله بالقول، إنها ليست المرة الأولى التي يتلقى فيها تهديدات بالقتل منذ توليه منصبه، مؤكدا أنّ جميع الفلسطينيين مشاريع شهادة، وأن هذه الحملة التحريضية لن تنال من عزيمته وعزيمة "شعب الجبّارين" الذين يواجهون أعتى وآخر احتلال في التاريخ.وأشار أبو سنينة الى أنّ هذه التصريحات التحريضية ضده تأتي ردا على رفضه للقرار المجحف بحق الحرم الإبراهيمي الشريف والمتمثل في بناء مصعد داخله، والذي يمس بالإرث الإسلامي العريق، لافتا إلى أنّ القانون الدولي ينص على عدم السماح لقوى الاحتلال بالتغيير في معالم الأرض المحتلة، مؤكدا أنّ هذه التهديدات تزيده إصرارا وتحديا على استكمال مشواره النضالي في الحفاظ على هوية مدينة الخليل الفلسطينية.