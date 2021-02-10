ضبط طن سكر حر فاسد في الشرقية

تمكنت شرطة التموين بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من ضبط مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية، بمحافظة الشرقية.وضبط 1.84 طن سكر حر غير صالح للاستهلاك الآدمي لانتهاء تاريخ صلاحيته المدون عليه؛ تمهيدًا لطرحه للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.