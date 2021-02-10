أمير ويلز ودوقة كورنوال يتلقيان الجرعة الأولى من لقاح كورونا

أعلن قصر كلارنس هاوس (مقر الإقامة الملكي في لندن) أن أمير ويلز ودوقة كورنوال تلقيا الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد.وذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية اليوم الأربعاء أن الأمير تشارلز (72 عاما) وقرينته كاميلا (73 عاما) من الفئات المستهدفة للتطعيم في هذه المرحلة نظرا لأعمارهم.يشار إلى أن إجمالي عدد الإصابات بالمملكة المتحدة بلغ 3 ملايين و972 ألفا و148 حالة إصابة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات منذ بدء الوباء 121 ألفا و674 حالة وفاة.