تسليم 18 وحدة إسكان اجتماعي للمستحقين في كفر الشيخ (صور)

سلّم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائبه، اليوم الأربعاء، الوحدات السكنية وعددها 18 وحدة سكنية بمدينة قلين، ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، وذلك بحضور المهندس أحمد منصور، وكيل وزارة الاسكان والمرافق، وعلي سلامة، رئيس مركز ومدينة قلين.وقال محافظ كفر الشيخ، إن عدد العمارات التي تم إنشاؤها 24 عمارة تضم 552 وحدة سكنية، تم اسكان 160وحدة سكنية، وتسليم اليوم 18 وحدة سكنية لأصحابها المُتقدمين من مُستحقيها، مُشيرًا إلى أن القيادة السياسية مُهتمة بتوفير الوحدات السكنية للمواطنين، منوهًا أن هذه الوحدات السكنية بداية لتسليم وحدات سكنية فى مناطق أخرى، وسيتم تسليم الوحدات السكنية بمدينة كفر الشيخ قريبًا.كما تفقد المحافظ اسطح الوحدات السكنية؛ للتعرف على مدى كفاءتها، والأطمئنان على الوحدات التى يتسلمها المواطنين.كما قرر نور الدين، إنشاء حدائق بين العمارات السكنية، وطرح المحال بها لتوفير احتياجات الأسر من مواد غذائية وغيرهم، وتوفير وسيلة المواصلات لها، وتوفير كافة الخدمات للأهالي.وهنأ المحافظ، المُستحقين، قائلًا: «من حق كل مواطن الحصول على مسكن يُوفر له حياة كريمة»، لافتًا أن الدولة تسعى جاهدة للارتقاء بكافة الخدمات المُقدمة للمواطنين بجميع القطاعات الخدمية والتنموية.