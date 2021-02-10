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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«المنيا» توافق على بدء إجراءات تقنيين أراضي الدولة لـ85 طلبا

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 12:49 م
جريدة الدستور
المنيا ـ على حسين
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أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، الموافقة على السير في إجراءات 85 طلبا لتقنين أوضاع أراض أملاك الدولة، بعد أن استوفت جميع الضوابط والشروط الخاصة بالتقنين، طبقًا للقانون 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة البت، بحضور المهندس محمد النجار السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد الزاهد رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالمنيا، والمستشار العسكري للمحافظة، واللواء خالد مخلوف ممثلا لمديرية الامن والمهندس عاطف طه، مدير عام إدارة أملاك الدولة، وذلك لاستكمال تنفيذ خطة الدولة للتعامل مع ملف تقنين الأوضاع لواضعي اليد على أراضي أملاك الدولة.

وشدد المحافظ خلال الاجتماع، على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتيسير على المواطنين والإسراع ببحث طلبات التقنين المقدمة مع مراعاة البُعد الاجتماعي.

تابع المحافظ خلال الاجتماع، آخر مستجدات الموقف الحالي لملف التقنين، كما تم استعراض إجمالي الأراضي التي تقدم أصحابها بطلبات التقنين، وإجمالي الطلبات التي تمت الموافقة على فحصها، والطلبات التي قام أصحابها بدفع رسوم الفحص، فضلا عن عدد الطلبات التي تم فحصها والأراضي التي تمت الموافقة على معاينتها.

كما تابع المحافظ أيضا موقف الأراضي التي دفع أصحابها رسوم معاينتها، والأراضي التي تمت معاينتها، والأراضي التي تم إبرام عقودها وسدد أصحابها وفقا للقانون حفاظا على ممتلكاتهم.

كما ناقش المحافظ خلال الاجتماع طلبات التظلمات المقدمة من بعض المواطنين على أسعار البيع التي تم تقديرها بمعرفة لجنة البت لأراضي أملاك الدولة طبقا للقانون 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية رقم 18 لسنة 2017.

ؤأكد المحافظ على متابعته المستمرة والدورية لأعمال لجان تقنين التعديات على أراضي أملاك الدولة، مشددا على أنه لن يسمح بأي تقصير في إنهاء ملف التعديات على أملاك الدولة والعمل على استرداد حق الشعب.

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