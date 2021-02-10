مزاد في باريس على قطع من عصر ما قبل كولومبوس

بيعت نحو 30 قطعة تعود إلى حضارات عصر ما قبل كولومبوس في القارة الأميركية مقابل أكثر من 2،5 مليون يورو في مزاد علني أقيم في باريس نظمته دار "كريستيز" واعترض عليه المعهد الوطني للأنثروبولوجيا والتاريخ في المكسيك.وطالبت هذه المنظمة القضاء المكسيكي بالتحرك في فرنسا ضد هذا المزاد، معتبرة أن هذه القطع التي تخص بمعظمها ثقافتي الأزتك والمايا "هي ملك للأمة، وغير قابلة للتصرف".إلا أن قناعًا يخص حضارة تيوتيهواكان (450-650 م) بيع بسعر 437500 يورو، "ليس قديم الصنع"، على ما لاحظ مدير المعهد المكسيكي قبل أيام.وأكدت "كريستيز باريس" أن "القطع التي بيعت عرضت في مزاد علني شفاف يتوافق مع القانون".