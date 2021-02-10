اختيار أحمد رجب صقر «قومسيرا» لمهرجان ضي الرابع للشباب

اختارت اللجنة العليا لمهرجان ضي للشباب العربي بالإجماع، الفنان الكبير الدكتور أحمد رجب صقر، قومسيرا لمهرجان ضي الرابع للشباب العربي الذي يقام في 2023.ويعكف الدكتور أحمد صقر من الآن علي اختيار تيمة المهرجان، والذي من المنتظر الإعلان عن كافة تفاصيله خلال أسبوعين علي الأكثر من الآن، بحسب بيان صحفي صادر عن "ضي"، ظهر اليوم الأربعاء.و الفنان أحمد رجب صقر، هو واحد من أهم الفنانين المصريين المعاصرين والحاصل هذا العام علي جائزة الدولة في التفوق، والحائز أيضا علي الجائزة الكبيرة في بينالي القاهرة الدولي 1995، والجائزة الكبري في بينالي الإسكندرية لدول البحر الأبيض المتوسط، وهو العميد السابق لكلية الفنون الجميلة بجامعة المنيا.و يرأس اللجنة العليا لمهرجان "ضي" الفنان الكبير الدكتور أحمد نوار، رئيس قطاع الفنون التشكيلية وتضم في عضويتها الفنان الكبير صلاح المليجي، الرئيس السابق لقطاع الفنون التشكيلية، والفنان الكبير طارق الكومي، مدير متحف مختار، والفنان الكبير أيمن السمري، الأستاذ بكلية التربية الفنية، والدكتور محمد هشام، مدير جاليري ضي، وهشام قنديل، رئيس أتيليه العرب للثقافة والفنون، وترعي المهرجان مؤسسة الزاهدية.