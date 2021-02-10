«القومية للفنون الشعبية» تقيم حفلا بقبة الغوري غدًا

يستقبل مركز إبداع قبة الغوري بشارع الأزهر، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السابعة مساء غد الخميس، حفلا جديدا للفرقة القومية للفنون الشعبية، التابعة للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، مع تطبيق كافة الإجراءات الوقائية.تتبنى الفرقة منذ تأسيسها عام 1960 فكرة الحفاظ على الهوية والشخصية المصرية من خلال تقديم الرقصات الفلكلورية التي تظهر الشخصية المصرية بهدف التأصيل لكافة الرقصات الشعبية " النوبي، الفلاحي، الصعيدي والساحلي" بتعبيراتها الحركية وملابسها وإكسسواراتها وبما تشمله من العادات والتقاليد من خلال الاستعانة بالمنهج العلمي ونقله الى خشبة المسرح بعد إعادة صياغته، ويعد من اشهر رواد الفرقة المصممين كمال نعيم، وحسن خليل.