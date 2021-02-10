وجبة الفقراء.. ارتفاع سعر السميط في تركيا

ارتفعت أسعار «السميط» وزن 100 جرام من 2 إلى 2.5 ليرة، بنسبة 25 %، وفقا لما نقله موقع «تي 24» التركي.ونقلا عن الموقع فإن بائعي السميط بدأوا في تطبيق الزيادة، التي حددها اتحاد غرف التجار والحرفيين في إسطنبول، اعتبارًا من اليوم، وأكد البائعون أن أسعار الدقيق ارتفعت بنسبة تزيد عن 50 %، كما ارتفعت أسعار السمسم بنسبة 25 % منذ العام الماضي، فضلًا عن زيادة تكاليف الكهرباء والمياه.وخلال 2020 شهدت الأسعار في تركيا ارتفاعًا جنونيًا، خصوصًا السلع الأساسية، ما دعا المعارضة لانتقاد حكومة بلادها واتهمتها بالحكم على الشعب بالجوع، إلى جانب وجود قرابة 99 ألفًا و588 تاجرًا أفلسوا وأغلقوا متاجرهم في عام 2020 بواقع 273 تاجرًا بشكل يومي، وقد وقعت حالات الإفلاس في عدد من المدن أبرزها، إسطنبول، وإزمير، وأنقرة، وأنطاليا، وبورصا.