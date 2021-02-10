ضبط مسؤول مجزر دواجن بدون ترخيص بكفر الشيخ

تمكنت شرطة التموين بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من ضبط المدير المسؤول عن مجزر دواجن، بدون ترخيص، بمحافظة كفر الشيخ.و تم ضبط (4،5 طن دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية)، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.