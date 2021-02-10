ضبط نصف نقل غير مرخصة تحمل 9000 رغيف مدعم لبيعه بالسوق السوداء

أعلنت فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين والتجارة الداخلية بالشرقية، أن إدارة تموين ههيا برئاسة محمد الألفى مدير الإدارة، والدكتورة سحر لطفى رئيسة مركز ومدينة ههيا، تمكنت من ضبط سيارة نصف نقل غير مرخصة على طريق ههيا أبو كبير محملة بخبز مدعم بمقدار (9000) رغيف لإعادة بيعه فى السوق السوداء واستغلال المواطنين.تم التحفظ على السائق والمضبوطات وتحرير المحضر رقم 284 لسنة 2021 جنح أ.د.ط ههيا ضد سائق السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.