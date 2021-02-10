الاتحاد للطيران تعلن تطعيم أعضاء طاقمها الجوي بلقاح «كورونا»

أعلنت شركة الاتحاد للطيران الإماراتية المملوكة لحكومة أبوظبي، اليوم الأربعاء، تطعيم كافة أعضاء طاقمها الجوي بلقاح الوقاية من فيروس كورونا.وأتاحت الشركة لجميع موظفيها لقاحا طورته مجموعة الصين الوطنية للصناعات الدوائية «سينوفارم» ضد فيروس كورونا.وقال الرئيس التنفيذي للشركة، توني دوجلاس في بيان: «وفرنا اللقاح لجميع موظفينا ليس فقط لمحاربة تأثيرات فيروس كورونا، بل كذلك لمنح الأمان والطمأنينة للمسافرين عند سفرهم معنا».وأضاف أن «تلقى اللقاح المتاح مجانا لجميع سكان الإمارات، ولم يتبين حتى الآن عدد الطيارين وأفراد الأطقم الذين تم تطعيمهم، لكن شركة الطيران قالت إن أكثر من 75% من قوتها العاملة تلقت الجرعة الأولى على الأقل من اللقاح».كما وفرت شركة طيران الإمارات، التي تتخذ من دبي مقرا لها، لموظفيها لقاحي «سينوفارم» و«فايزر-بيونتيك».