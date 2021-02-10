التحفظ على 3.5 مليون قطعة ألعاب نارية في الجمالية

أمرت نيابة الجمالية الجزئية، اليوم الأربعاء، بالتحفظ على 3 ملايين و500 ألف قطعة ألعاب نارية في محافظة القاهرة، ضبطت بحيازة 3 أشخاص بقصد الإتجار، تمهيدًا لإعدامها.كانت وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة، قد تمكنت عقب معلومات وتحريات مُسبقة وتقنين الإجراءات، من ضبط 50 كرتونة بداخلها قرابة مليون و600 ألف "قطعة ألعاب نارية" بحوزة صاحب مخزن "دون ترخيص" كائن بدائرة القسم.وتم ضبط (31 كرتونة داخلها قرابة الـ 700 ألف "قطعة ألعاب نارية" بحوزة صاحب مخزن "بدون ترخيص" كائن بدائرة القسم، كما تم ضبط 40 كرتونة بداخلها قرابة مليون و200 ألف قطعة ألعاب نارية، بحوزة صاحب مخزن "دون ترخيص" كائن بدائرة القسم).وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار، وتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.