13 سيارة وسلع 4 أشهر.. تفاصيل القافلة التموينة 237 لشمال سيناء

دفعت الشركة العامة لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، بـ13سيارة متحركة من خلال القافلة التموينية رقم 237 لشمال سيناء، لتوفير احتياجات منظومة التموين الجديدة وتوزيعها في مخازن تجارة الجملة في العريش وبئر العبد، لتعزيز الأحتياطي الاستيراتيجي ليكفي من شهرين إلى 4 أشهر مقبلة.وأوضح علاء سمري، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء لـ"الدستور"، أن القافلة التموينية تضمنت ضخ 89 طن سكر معبأ ليطرح بسعر 8 جنيهات ونصف، و50 طن أرز تمويني بسعر 8 جنيهات بنسبة كسر لا تتجاوز 5%، و2500 كرتونة مساحيق وصابون وبريل، و500 كرتوتة ألبان جافة، لافتا إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي للسكر ليكفي 3 أشهر، ومن الزيت يكفي 4 أشهر، والأرز شهرين.وأضاف سمري، أنه تم الانتهاء من صرف مقررات التموين الشهر الجاري بنسبة 60% من خلال 165 تاجرا تموينيا، بكلفة قاربت 7 ملايين جنيه، مؤكدا أنه لا يوجد أي نقص في السلع، وفي حال الطلب يتم الاستجابة من خلال الشركة العامة لتجارة الجملة ووزارة التموين في زيادة معدلات الضخ للسلع، وخاصة في حال تقلبات الطقس وسقوط أمطار غزيرة.