تجديد حبس أدمن صفحة بتهمة التحريض على الفسق بقصر النيل

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنح قصر النيل، اليوم الأربعاء، حبس شخص 15 يومًا على ذمة التحقيق، بتهمة التحريض على الفسق.أكدت تحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الاجتماعي وجود إحدى الصفحات على أحد المواقع على "الإنترنت"، لأحد الأشخاص يبدى من خلالها استعداده لممارسة أعمال الفجور.عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديده وضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة قصر النيل بالقاهرة، وتبين أنه طالب.وبمواجهته أقر بقيامه بإنشاء وإدارة الصفحة المشار إليها على هاتفه المحمول ومزاولة نشاطه الآثم، كما أمكن ضبط هاتف محمول خاص بالمتهم يحتوى على الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطه الإجرامى.تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.