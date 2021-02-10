ضبط صاحب مخبز بالجيزة استولى على ربع مليون جنيه من أموال الدعم

أعلنت مباحث التموين والتجارة الداخلية عن ضبط 1298 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها ضبط (7.4 طن "مقطعات دواجن" بدون بيانات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لإنتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها وتشكل خطرًا على الحصة العامة)، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية "بدون ترخيص" بمحافظة الجيزة.وتمكنت الجهود من ضبط 4.5 طن "دواجن" غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن مجزر دواجن "بدون ترخيص" بمحافظة كفر الشيخ، وضبط 1.75 طن أسماك مدخنة "رنجة" معبأة داخل عبوات بدون بيانات وغير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية ) وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (مالك مصنع لإنتاج الأسماك المدخنة "بدون ترخيص") بمحافظة البحيرة.وأسفرت الجهود عن ضبط (1،84 طن "سكر حر" غير صالح للإستهلاك الآدمى لإنتهاء تاريخ صلاحيته المدون عليه)، تمهيدًا لطرحه للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة الشرقية، وضبط (1،2 طن "سكر تموينى" – 420 عبوة "زيت تموينى" المخصصة ربطًا على البطاقات التموينية) تم تجميعها وعدم صرفها للمواطنين للإتجار بها بالسوق السوداء قدرت بـ (16،920 جنيه)، بحوزة (المدير المسئول عن محل بدال تموينى) بمحافظة القاهرة.ونجحت الجهود في ضبط (المدير المسئول عن مخبز بلدى – بمحافظة الجيزة) لاستيلائه على مبلغ مالى قدره (291،948 جنيه) من أموال الدعم دون وجه حق من خلال التلاعب واختراق تشغيل منظومة الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف خبز وهمية دون إنتاجه فعليًا والتصرف فى كميات من الدقيق البلدى المدعم، وبيعها بالسوق السوداء، وضبط (196500 قطعة "أدوات مائدة بلاستيكية" غير مطابقة للمواصفات القياسية وبدون مستندات مجهولة المصدر)، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لأدوات المائدة البلاستيكية التابع لإحدى الشركات "بدون ترخيص") بمحافظة الجيزة.وأسفرت الجهود عن ضبط (9،25 طن "أعلاف حيوانية" غير صالحة للإستخدام الحيوانى لإنتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها) تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (مالك مصنع لإنتاج الأعلاف الحيوانية "بدون ترخيص") بمحافظة الشرقية، وضبط (2 طن "أسمدة زراعية" بدون مستندات "مجهولة المصدر").. تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (مالك شركة لتجارة المبيدات الزراعية) بمحافظة البحيرة.