«كُتاب مصر» يضيق الخناق على معارضيه بتحويل 20 عضوا للتحقيق والتأديبية

أحال مجلس إدارة النقابة العامة اتحاد كتاب مصر، 8 من أعضاء الاتحاد إلى لجنة التأديب، و13 آخرين إلى التحقيق، بموافقة أغلبية أعضاء المجلس، ويأتي ذلك على خلفية سرقة أشعار نزار قباني، التي أثارت جدلا كبيرا في الوسط الثقافي العربي.ويعد الكاتب أحمد أبوليلة، أحد المحولين إلى لجنة التأديب، وعلق على هذا الأمر قائلا: إنه إجراء يكشف سياسة تصفية الحسابات مع بعض المرشحين، الذين يعتبرهم رئيسه المؤقت، خصوما ومنافسين.وتابع: بلغني من أحد الأصدقاء أن مجلس إدارة اتحاد الكتاب، قام بتحويلي ضمن عدد آخر من أعضاء الاتحاد إلي التحقيق، والسبب- على مايبدو- هو الكتابة عن واقعة لجنة القيد التي لم تُمارس عملها كما حدده قانون الاتحاد، وكذلك لجنة الفحص التي مررت كُتبا - لواحد من الذين حصلوا على عضوية الاتحاد - تضمنت إبداعا شعريا مسروقا من آخرين – والأوراق والمستندات كشفت هذا.وأوضح في منشور على صفحته عبر "فيس بوك"، أن الإجراء الذي قام به مجلس الإدارة، يكشف حجم العدوانية التي يكنُها أغلبية أعضائه للمختلفين والمعارضين لسياساته والمرشحين لانتخابات التجديد النصفي المُعطلة، منذ شهر مارس 2020، حين مارس رئيسه – المؤقت - كل أساليب المراوغة، ليحافظ على وجوده في مكانه، اغتصابا لعمل تطوعي، أكد عليه قانون الاتحاد، وذلك العمل التطوعي، الذي ينبغي أن يلتزم بقانون الاتحاد، سلك مسالك أخرى لا علاقة لها بنقابة تُحافظ على حقوق الأعضاء، وتحمي حريتهم في التعبير عن آرائهم، طالما أن تلك الآراء لا تتضمن سبا أو قذفا، وهذا الأمر من صميم عمل تلك النقابة، التي يريد- مغتصبها - ممارسة سياسة التخويف، والتهديد، والوعيد، وهي سياسة دفع ثمنها الأعضاء كلهم، حين حرمهم من حقهم في اختيار المجلس الذي يمثلهم، وهناك من الأعضاء الحاليين من أمضى ست سنوات، بزيادة عامين عنوة، وعلى رأس هؤلاء رئيس المجلس الحالي، الذي بيني وبينه خصومة قضائية قديمة، يعلمها القاصي والداني، وأقول له: سياسة تصفية الحسابات، ليست هي السياسة التي ينبغي أن يمارسها المجلس، ولكن المجلس عليه أن يقدم الشكر لكل من يكشف وقائع تشوه وجه الاتحاد أمام الآخرين، حتى من غير أعضائه.ومن ناحيته، قال الشاعر أحمد سويلم، إنه من الواضح أن رئيس الاتحاد المنتهية صلاحيته يتبع خطة ممنهجة للتخلص من كل المعارضين له والمطالبين بالإصلاح، ويعتبر أي انتقاد للاتحاد إهانة له شخصيا.. لهذا يحيل أكثر من عشرين عضوا إلى التحقيق والتأديبية خاصة في أعقاب الكتابة عن العضوية الممنَوحة لسارق شعر نزار قباني.وأوضح لـ"الدستور"، أن ذلك حدث بموافقة غالبية مجلس الإدارة التي تدين له بالولاء المطلق لأنه السبب في تصعيدهم إلى المجلس، مشيرا إلى أن ما يفعله رئيس الاتحاد هو تصفية حسابات من ناحية، ومن ناحية أخرى يهدف إلى إلهاء وإشغال الأعضاء بقضايا فرعية تصرفهم عن المطالبة بعقد الجمعية العمومية والانتخابات التي يعلن دائما تأجيلها بحجة كورونا، ليبقى أطول مدة ممكنة على قمة الاتحاد مخالفا للقانون.ومن بين المحولين للتأديبية أيضا الكاتب سامح محجوب، الذي قال لـ"الدستور" إنه من المفترض أن اتحاد الكتاب له طبيعة خاصة، وبدلًا من أن يكون المكان الذي يلجأ إليه الكاتب للتعبير عن رأيه، إلا أن ذلك غير مسموح منذ تولى علاء عبدالهادي رئاسة الاتحاد، لافتًا إلى أن أكبر نسبة تحقيقات في تاريخ الاتحاد، كانت بسببه، واعتبرها إهانة كبيرة في حق قامات كبيرة لا تستحق ذلك.وذكر أن سبب تحويل ما يقرب من 20 عضوا للتحقيق والتأديبية يرجع إلى النقد الموجه إلى إدارة الاتحاد عبر السوشيال ميديا مستطردًا: تهمتنا أننا نكتب منشورات عبر فيسبوك ضد الاتحاد، ومطالبتنا بإعادة النظر في عضويات الاتحاد خلال الخمس سنوات الأخيرة، وأنا أعرف أن النقد حق لكل إنسان طالما لا يوجد به سبب أو قذف.وأضاف "محجوب" أن اتحاد كتاب مصر رهينة في يد علاء عبدالهادي، وينهار بسبب قراراته الخاطئة، كترشيحه لحلمي القاعود ليفوز بجائزة التميز في النقد الأدبي لعام 2020-2021، واعتبره أحد القامات المهمة في الأدب العربي الحديث، متجاهلًا تأييد القاعود لجماعة الإخوان الإرهابية، فضلًا عن عرقلته للانتخابات لأكثر من 3 مرات، ليطيل مدة بقائه دون انتخابات رسمية.