رفع 210 حالات إشغال وغلق 5 مراكز دروس خصوصية بالبحيرة

وجه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة بتكثيف الحملات المرورية اليومية علي المقاهى والكافيهات والمحال التجارية ومراكز الدروس الخصوصية المخالفة واستمرار حملات رفع الاشغالات لتيسير الحركه المروريه مع التأكيد علي ضرورة الالتزام بتطبيق كافة الاحتياطات والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا حفاظا على سلامة وأرواح المواطنين.ونفذت الوحدات المحليه بمدن ومراكز المحافظه حملات مرورية مكثفة بالتنسيق مع قسم الإشغالات، أسفرت عن رفع 131 حالة إشغال بنطاق شوارع "الأتوبيس، الشاذلي، فلاقة، المستشفى، مشتل كرم، العبارة بمركز ومدينة دمنهور، وغلق وتشميع مركزين للدروس الخصوصيه بكوم حمادة، وإزالة 44 فرش ثابت ومتحرك بمركز ومدينهة أبوحمص، وغلق 3 مراكز للدروس الخصوصية ورفع 35 حالة إشغال بحوش عيسى.