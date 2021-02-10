طلب التحريات حول مصرع طبيب صدمه «توك توك» في الإسكندرية

قررت نيابة المنتزه أول الإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول مصرع طبيب صدمه "توك توك"، وتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، والتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لفحصها.تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة المنتزه أول، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بمنطقة فيكتوريا بمصرع شخص أثناء سيره بالطريق العام صدمه "توك توك".انتقل ضباط مباحث القسم الي مكان البلاغ، وبالمعاينة والفحص تبين أثناء سير المجني عليه سمير سليمان، طبيب، فوجئ بتوك توك، يسير عكس الاتجاه بسرعة فحاول تفاديه ليصطدم به ويسقط على الرصيف مما تسبب في إصابته بنزيف في المخ ووفاته في الحال.وبسؤال شهود الواقعة قرروا صحة المعاينة بقيام المتهم بالسير عكس الاتجاه مسرعا ما أدى إلى اصطدام المجني ووفاته في الحال، تم نقل الجثة الي مشرحة الاسعاف تحت تصرف النيابة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.