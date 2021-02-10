«الدلتا للسكر»: طفرة في الإنتاج أخر 4 سنوات.. ووفرنا 90% من الاحتياجات

أكد الدكتور أحمد أبو اليزيد، رئيس شركة الدلتا للسكر، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن حجم إنتاج الشركة سنويا يقدر بـ3.2 مليون طن، 2.7 مليون طن من قصب السكر و1.7 مليون طن من البنجر.وقال أبو اليزيد، خلال جولة تفقدية لمسئولي وزارة التموين اليوم بالشركة لمتابعة عمليات توريد البنجر من المزارعين مع بداية موسم العام الجاري، أن الشركة حققت طفرة خلال السنوات الأربع الأخيرة وصل لتحقيق الاكتفاء الذاتي بنسبة 90%، بينما تستورد الدولة 10% في هيئة سكر خام يتم تكريره وإعادة تصنيعه في مصر.