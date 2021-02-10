رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 10 فبراير 2021 الموافق 28 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط 100 طن كيماويات مجهولة المصدر داخل مصنع بالقليوبية

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 12:36 م
طن كيماويات مجهولة
طن كيماويات مجهولة المصدر
مريم جبل - عمرو المزيدي
طباعة
شنت شرطة البيئة والمسطحات، بوزارة الداخلية، بإشراف اللواء بهي الدين زغلول مساعد وزير الداخلية، عدة حملات تفتيشية مُكبرة؛ لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية.

ونجحت الجهود فى مجال حماية البيئة في ضبط مصنع بدون ترخيص، بمضبوطات بلغت 100 طن كيماويات مجهولة المصدر مغشوشة ومقلدة وبدون بيانات بالمخالفة لقانون الغش التجارى والتدليس.

وفي مجال المواد الغذائية تم ضبط 3 مصنع ومخزن، بدون ترخيص، بنطاق مديرية أمن القليوبية بمضبوطات بلغت "20،222 طن مواد غذائية، 9،250 زيت طعام، 7،601 طن سمنة" مغشوشة ومقلدة وبدون بيانات ومجهولة المصدر.

وتمكنت الجهود من ضبط 6 مصنع ومخزن، بدون ترخيص، بنطاق مديرية أمن القليوبية بمضبوطات بلغت "54،673 طن، 36000 عبوة مواد غذائية" مغشوشة ومقلدة وبدون بيانات ومجهولة المصدر.

وضبط 3 مصانع بدون ترخيص بنطاق مديرية أمن الشرقية بمضبوطات بلغت 1650 مواد غذائية مغشوشة ومقلدة وبدون بيانات ومجهولة المصدر.

وأثمرت الجهود في مجال مكافحة عوادم السيارات عن ضبط 20 سيارة؛ لتجاوزها النسب القياسية لعوادم السيارات بالمخالفة لقانون حماية البيئة بنطاق مديرية أمن القاهرة، وفى مجال حماية الثروة السمكية تم ضبط 20 قضية مخالفة لقانون الصيد بنطاق المنطقة المركزية.

ونجحت الجهود فى مجال حماية الملاحة الداخلية، في ضبط 14 وحدة نهرية لمخالفة قانون الملاحة الداخلية بنطاق المنطقة المركزية.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

الأهلي يغرم كهربا والشحات بعد مصافحة أبو تريكة

«التعليم» تكشف حقيقة حذف أجزاء من المناهج

شاهد عيان: حمادة الفقير مات دفاعًا عن مزرعته ضد عصابة «بكر»

حيرة باتشيكو.. مدرب الزمالك يحسم مصير المهاجم أمام مولودية الجزائر

الصور

image description

وحدة الإنقاذ السريع ترفع المخلفات والقمامة بقرى أسيوط

image description

المؤتمر الدولي لعلاج الأورام في نسخته الـ12 بجامعة أسيوط نهاية فبراير

image description

توجيه بشأن مشروعات مياه الشرب الجارى تنفيذها فى أسيوط

image description

جامعة أسيوط تشدد الإجراءات الاحترازية استعدادًا للامتحانات

image description

إصابة 55 عاملا فى تصادم 3 أتوبيسات على طريق «الإسماعيلية- الزقازيق»

الأكثر قراءة

3 أزمات تواجه الزمالك قبل مواجهة بطل الجزائر في دوري الأبطال

الخطيب يرفض مغادرة كهربا والشحات الدوحة بعد قرار الفيفا

حقيقة فيديو نية الحكومة هدم قصور أثرية لإقامة مشروعات قومية

خرج عن نطاق الدعاة وأضر الإسلام.. الباز: معز مسعود يعاني من الشره للحياة

إنفوجراف

image description

هل تعود حنين حسام لـ«تيك توك»؟

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

نجم الساعة

ضبط مسجل خطر يدير مركزا وهميا لتعليم المحاسبة في العمرانية

منوعات

تعرف على أسعار السجائر الجديدة في مصر ٢٠٢١ بعد قرار فيليب موريس

جنوب أفريقيا تلجأ إلى لقاح «جونسون آند جونسون» ضد «كورونا»

«بيونتك» تبدأ إنتاج لقاحها في مصنع جديد بماربورج

أمير ويلز ودوقة كورنوال يتلقيان الجرعة الأولى من لقاح كورونا

أيام زمان

«أنسى أننى فنانة وأقضى طلبات المنزل».. طقوس فاتن حمامة كزوجة

«شتمني في الفيلم».. كواليس علاقة عادل إمام بصاحبة السعادة

«أنت فارس ممتاز».. حكاية أول مرة ركب فيها عادل أدهم الحصان

يبدأ سريان العقد بعد بلوغه مائة عام.. حكاية أغرب تعاقد سينمائي

مقالات الرأي
منى رجب
حماية الأسرة وتأمين الزوجة ضرورة وليس ترفًا
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس السادس.. رابح النفوس الحكيم بالأبوة
ثروت الخرباوي
حتى لا ننسى.. قصة الإخوان مع القضاء «2 - 2»
ماجد حبته
محاكمة ترامب.. فيلم كوميدى
المزيد

الثقافة

«القومية للفنون الشعبية» تقيم حفلا بقبة الغوري غدًا

«حرب المعلومات والتضليل الإعلامي».. ندوة بمعهد التجديد العربي

مبدعة على طريق العالمية.. فيروز خالد تلهم الشباب برواية «lost in the echo» وتوقعات بتصدرها الأكثر مبيعا في العالم العربي

فؤاد حسين وزير خارجية العراق يزور مكتبة الإسكندرية