ضبط 100 طن كيماويات مجهولة المصدر داخل مصنع بالقليوبية

شنت شرطة البيئة والمسطحات، بوزارة الداخلية، بإشراف اللواء بهي الدين زغلول مساعد وزير الداخلية، عدة حملات تفتيشية مُكبرة؛ لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية.ونجحت الجهود فى مجال حماية البيئة في ضبط مصنع بدون ترخيص، بمضبوطات بلغت 100 طن كيماويات مجهولة المصدر مغشوشة ومقلدة وبدون بيانات بالمخالفة لقانون الغش التجارى والتدليس.وفي مجال المواد الغذائية تم ضبط 3 مصنع ومخزن، بدون ترخيص، بنطاق مديرية أمن القليوبية بمضبوطات بلغت "20،222 طن مواد غذائية، 9،250 زيت طعام، 7،601 طن سمنة" مغشوشة ومقلدة وبدون بيانات ومجهولة المصدر.وتمكنت الجهود من ضبط 6 مصنع ومخزن، بدون ترخيص، بنطاق مديرية أمن القليوبية بمضبوطات بلغت "54،673 طن، 36000 عبوة مواد غذائية" مغشوشة ومقلدة وبدون بيانات ومجهولة المصدر.وضبط 3 مصانع بدون ترخيص بنطاق مديرية أمن الشرقية بمضبوطات بلغت 1650 مواد غذائية مغشوشة ومقلدة وبدون بيانات ومجهولة المصدر.وأثمرت الجهود في مجال مكافحة عوادم السيارات عن ضبط 20 سيارة؛ لتجاوزها النسب القياسية لعوادم السيارات بالمخالفة لقانون حماية البيئة بنطاق مديرية أمن القاهرة، وفى مجال حماية الثروة السمكية تم ضبط 20 قضية مخالفة لقانون الصيد بنطاق المنطقة المركزية.ونجحت الجهود فى مجال حماية الملاحة الداخلية، في ضبط 14 وحدة نهرية لمخالفة قانون الملاحة الداخلية بنطاق المنطقة المركزية.