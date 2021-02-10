رفع القدرة الاستيعابية لـ «الدلتا للسكر» إلى 21 ألف طن بنجر يوميًا

كشف الدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للسكر التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، القيام بعدد من العمليات التطويرية بالمصنع، حيث تم رفع القدرة الاستيعابية حاليا إلى 21 ألف طن بنجر يوميا، بعد عمليات التطوير بدلا من استيعاب 14 ألف طن.وقال على هامش جولة تفقدية لمسؤولي وزارة التموين بشركة الدلتا للسكر، إن عمليات التطوير التي شهدها المصنع ساهمت في زيادة الإنتاج وبالتالي تحقيق الاكتفاء الذاتي.وأوضح أنه قد تمت أعمال الصيانة ومنها رفع طاقة طبالي التفريغ الجاف للخط الأول، وكذلك تمت صيانة مكابس اللب الطري، ومتابعات نواقل منتج السكر في المراحل النهائية، كما تم تطوير خطوط نقل العصير الخام، وعمل تأمينات عالية للمخازن لمجابهة أي متغيرات جوية.