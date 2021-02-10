1469 إصابة جديدة بكورونا فى النمسا

أعلنت النمسا، اليوم الأربعاء، تسجيل 1469 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية لتصل عدد الحالات المسجلة إلى 427562 إصابة.وذكرت وزارة الصحة النمساوية في بيان على موقعها الإلكتروني أنه تعافى من الفيروس حتى الآن أكثر من 404 آلاف مصاب في حين وصل عدد الوفيات المسجلة إلى 8114 حتى الآن.وانتهت أمس الأول إجراءات الإغلاق الشامل في النمسا بعد 44 يومًا، حيث عادت الأسواق والمساجد فضلاً عن عودة المدارس بشكل تدريجي وفقًا لقيود وشروط محددة.