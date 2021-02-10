تنفيذ أكثر من 79 ألف حكم قضائي خلال 24 ساعة

تمكن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من ضبط 188 قطعة سلاح ناري، و247 قضية مخدرات، وتنفيذ 79165 حكما قضائيا متنوعًا.وتواصل وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة، بإشراف اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية.جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لكل واقعة على حدة، والعرض على النيابة للتحقيق.