فى ذكراه.. ما الذي جمع آرثر ميللر برمز الإغراء في القرن الــ20؟

صاحب الأعمال المسرحية الأشهر التي شهدتها مسارح نيويورك وفي مقدمتها مسرح برودواي٬ مؤلف: موت بائع متجول٬ عدو الشعب٬ نظرة من الجسر٬ الثمن٬ بعد السقوط٬ خلق العالم٬ الصعود من الجنة٬ بائع متجول في بكين٬ الزجاج المكسور٬ إنهاء الصورة، الكاتب الأمريكي رثر ميللر الذي تحل اليوم الذكري السادسة عشر لرحيله.لعل أبرز ما يعرفه الناس عن "ميللر" زواجه من رمز الإغراء خلال القرن العشرين٬ مارلين مونرو، ومازلت علامات أستفهام قائمة في الأذهان حول ما الذي يجمع العبقري المسرحي ونورما جين بيكر الأسم الحقيقي لــ"مارلين"؟.في كتابه "حكايات زواج العباقرة والمشاهير" الصادر عن الدار المصرية اللبنانية٬ يشير مؤلفه مصطفي نصر إلي أن أول مرة تقابل ميللر مع مارلين أبدت إعجابها به وأخبرته عن حماسها الشديد لمسرحية "كلهم أولادي"٬ كما أخبرته عن رغبتها في أن تكون كاتبة مسرحية قبل أن تتجه للسينما.في هذا اللقاء الأول لم تصدق مارلين أنها أمام ميللر فصرخت: سيادتك الكاتب المشهور٬ إنني شديدة الإعجاب بمسرحياتك٬ كنت أود أن أكون كاتبة مسرح.حقق فيلم "صراع الليل" أول بطولة مارلين مونرو أرباحا طائلة، فطلب ميللر أن يكتب فيلما تجسد بطولته، وعندما علمت ألحت عليه بأن ينتهي منه في القريب٬ لأنها مشتاقة لمعرفة ما يكتبه لها٬ فقال: لو جئت معي إلي البيت تستطيعين قراءة ما كتبت.شعرت مارلين بالسعادة وسيارة ميللر تنقلها لبيته وقالت: أملي كبير في قصتك لكي تعيد لي توازني. فرد ميللر: إنني معجب بك وأريد أن تكوني زوجتي. صاحت مندهشة: أنا لم تصل أحلامي وطموحي لأن أكون زوجة لرجل مثلك. أنا ميالة إلي مصادقة المفكرين٬ لقد سافرت إلي ولاية بعيدة٬ عندما علمت أن برتراند راسل سيحاضر في جامعتها٬ قابلته وصرنا أصدقاء. فأجاب ميللر: ذلك يجعلني أتمسك بك أكثر وبالفعل تزوجا.وبعد الزواج زارهما صديق مشترك وسأل مارلين عن أخبارها فقالت: ظننت أن الزواج سيعيد لي توازني٬ سأنام مثل البشر دون منوم، الفائدة الوحيدة التي جنيتها٬ مقابلتي لكتاب ومفكرين كبار٬ كنت أتمني مقابلتهم.