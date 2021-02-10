«دفي نفسك».. طريقة عمل السحلب فى مصر وتركيا

طريقة عمل السحلب المصري:

طريقة التحضير:

طريقة عمل السحلب التركي

يعتبر السلحب من أشهر مشروبات فصل الشتاء، لا يخلو منزل من ذلك المشروب الللذيذ، ويفضل البعض طرق مختلفة لعمله،ونقدم مجموعه من الطرق غير التقليدية لصنع المشروب الأشهر شتاءا.معلقة كبيرة بودرة سحلب.كوب لبن.كوب مياه.مكسرات (حسب الرغبة).جوز هند مقروش،.فانيليا.سكر.-نحضر وعاء متوسط، نغلي الحليب فيه ثم نضع معلقة سحلب كبيرة مع التقليب.-يترك ليغلي قليلًا، نضيف الفانيليا والسكر بعد رفعه عن النار، ونضع السحلب في أكواب، ثم تزين بالمكسرات وجوز الهند.إضافة عيدان أو مسحوق القرفة على مكونات السحلب يجعله يحتوي على لمسة تركية جميلة، تعطي مزيدًا من الدفيء والمذاق المميز لمشروبك المفضل.المكونات:عيدان قرفة (أو قرفة مطحون).مسحوق سحلب.لبن.ماء زهر.فسدق.عين جمل.جوز الهند.سكر.طريقة التحضير:-تتشابه طريقة عمل السحلب التركى مع المصرى لكنها تختلف بإضافة ماء الزهر بعد تكاثف المكونات ليضيف له نكهة وطعمًا مختلفًا وغنيًا.-تزين الأكواب بالقرفة والفسدق وعين الجمل.