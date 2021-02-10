الأمن يكثف جهوده لكشف غموض مصرع شخص بطلق ناري في قنا

أصيب شخص بطلق ناري، اليوم الأربعاء، في ظروف غامضة بمنطقة الدير في قرية المحروسة جنوبي محافظة قنا، وتم نقله إلى مستشفى قنا الجامعي.وكان اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، قد تلقي إخطارا من مرفق إسعاف قنا يفيد بإصابة شخص بطلق ناري بالساق وتحويله إلى المستشفى الجامعي، وتكثيف الإجراءات لكشف ملابسات الواقعة وضبط الجناة.وتبين من الفحص، أن الحادث أسفر عن إصابة " إ. م.ا"، 41 عاما، مصابا بطلق ناري في الساق اليسرى، من الدير الشرقي بقرية المحروسة جنوب محافظة قنا، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة، لتولى التحقيقات اللازمة ونقل المصاب لمستشفى قنا الجامعي لتلقي العلاج.