رئيس مدينة سيوة يشهد اصطفاف معدات الحملة الميكانيكية

تفقد العميد عصام عبدالغني رئيس مركز ومدينة سيوة، اليوم الأربعاء، مركبات ومعدات الحملة الميكانيكية الخاصة بمجلس مدينة سيوة، بحضور محمد بكر يوسف نائب رئيس المركز وأحمد علي باغي سكرتير المركز، وعدد من مديري الإدارات المعنية بمجلس المدينة.وشهد رئيس المركز اصطفاف السيارات والمركبات للوقوف على مدى كفاءتها مع الحرص على تشغيل جميع المعدات والاطمئنان على حالتها الفنية موجها بضرورة استغلال المعدات في خدمة مدينة سيوة وأهلها خاصة بالشوارع من رفع كفاءة ونظافة.ووجه بالصيانة الدورية والحفاظ على المعدات مع الاستغلال الأمثل في تلبية مطالب المواطنين، مؤكدا علي الاستعداد الدائم لمواجهة أى طوارئ وأزمات مفاجئة.