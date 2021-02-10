أبرز جهود «الهجرة» لحل أزمة العالقين بالخارج خلال الموجة الثانية لكورونا

استعرضت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم، خلال اجتماعها مع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، جهود الوزارة خلال أزمة العالقين المصريين بالخارج، موضحة أن الأزمة بدأت بعد وجود عدد من العاملين لا يستطيعون العودة إلى عملهم في الخارج، ثم ظهرت أزمة العالقين بالخارج سواء ممن كانوا في رحلات عمل أو سياحة أو عمرة أو علاج.ويرصد "الدستور" أبرز جهود وزارة الهجرة في حل أزمة المصريين العالقين خلال الموجة الثانية من جائحة كورونا يرصدها في النقاط التالية:- تم إعادة أكثر من ٧٧ ألف عالق مصري بالخارج خلال الموجة الأولى للإغلاق.- عقب قرار عدد من الدول تعليق الطيران مؤخرا لمواجهة انتشار جائحة كورونا، تم العمل مع مؤسسة مصر الخير وعدد من المصريين المقيمين بدولة الإمارات، لتحمل النفقات الخاصة بالعالقين حتى يتم فتح الطيران بدولة الكويت.- تم إصدار بيانات إعلامية وعقد غرفة عمليات الوزارة لحث المواطنين، ممن انتهت تأشيرة إقامتهم بالإمارات، على العودة للوطن.- الاتفاق مع شركات السياحة على عدم تحميل المواطنين أي غرامات، وبالفعل حتى اليوم تم عودة المصريين العالقين من الكويت وهم ٢٢٥ مصريا عادوا إلى أرض الوطن.