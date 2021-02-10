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الأربعاء 10 فبراير 2021 الموافق 28 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض بـ14.7 نقطة

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 12:24 م
بورصة الكويت
بورصة الكويت
وكالات
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أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأربعاء على انخفاض مؤشر السوق العام 7ر14 نقطة ليبلغ مستوى 29ر5701 نقطة بنسبة هبوط بلغت 26ر0 في المئة.

وتم تداول كمية أسهم بلغت 4ر424 مليون سهم تمت عبر 12497 صفقة نقدية بقيمة 08ر50 مليون دينار (نحو 2ر165 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 7ر2 نقطة ليبلغ مستوى 69ر4681 نقطة بنسبة هبوط بلغت 06ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 8ر361 مليون سهم تمت عبر 7878 صفقة نقدية بقيمة 5ر21 مليون دينار (نحو 9ر70 مليون دولار).

كما انخفض مؤشر السوق الأول 5ر20 نقطة ليبلغ مستوى 58ر6219 نقطة بنسبة هبوط بلغت 33ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 5ر62 مليون سهم تمت عبر 4619 صفقة بقيمة 5ر28 مليون دينار (نحو 05ر94 مليون دولار).

وفي غضون ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) نحو 21ر0 نقطة ليبلغ مستوى 90ر4848 نقطة من خلال كمية أسهم بلغت 06ر286 مليون سهم تمت عبر 5570 صفقة نقدية بقيمة 02ر18 مليون دينار (نحو 4ر59 مليون دولار).

وكانت الشركات الأكثر ارتفاعا هي (المتكاملة) و(المصالح ع) و(م الأعمال) و(ثريا) أما شركات (وطني) و(بيتك) و(م الأعمال) و(أعيان) فكانت الأكثر تداولا من حيث القيمة في حين كانت شركات (ياكو) و(خلي ج ت) و(الأولى) و(فجيرة أ) الأكثر انخفاضا.

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