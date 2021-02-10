رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 10 فبراير 2021 الموافق 28 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مناقشة أول رسالة دكتوراة بكلية ذوي الاحتياجات الخاصة ببني سويف

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 12:21 م
جريدة الدستور
بنى سويف - محمد حفيظ
طباعة
حصل الباحث الدكتور أحمد محمد عبد الفتاح، المدرس المساعد بقسم التوحد بكلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة بجامعة بني سويف، على درجة الدكتوراة مع مرتبة الشرف الأولى، وهي أول دكتوراة بقسم اضطراب طيف التوحد بالكلية وعنوانها "برنامج تخاطبي قائم على التدخل المبكر لتحسين التواصل اللفظي وأثره على جودة الحياة لدى أسر الأطفال ذوي اضطراب التوحد"، بعد مناقشة بقاعة مؤتمرات الجامعة بكورنيش النيل بمدينة بني سويف.

وتكونت لجنة المناقشة والحكم من الدكتور أحمد عثمان طنطاوي، أستاذ علم النفس التربوي بكلية التربية بجامعة أسيوط والعميد الأسبق والمؤسس لكلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة ببني سويف رئيسًا ومناقشًا، والدكتور سليمان محمد سليمان، أستاذ ورئيس قسم علم النفس بكلية التربية والوكيل الأسبق لكلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة عضوًا ومناقشًا، والدكتور صلاح فؤاد مكاوي، أستاذ ورئيس قسم الصحة النفسية والعميد السابق لكلية التربية بالإسماعيلية بجامعة قناة السويس عضوًا ومشرفًا، والدكتور أحمد فكري بهنساوي، أستاذ علم النفس التربوي المساعد بكلية التربية بجامعة بني سويف والوكيل السابق لكلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة بجامعة بني سويف عضوًا ومشرفًا.

وأشادت اللجنة بالإجماع بالجهد الملموس من الباحث في إعداد هذه الرسالة المتميزة التي قدمت برنامجًا تخاطبيًا لعلاج مشكلات التواصل اللفظي لدى الأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد يعتمد على الآباء كليًا في تنفيذه داخل المنازل دون الاعتماد على الأخصائيين في مراكز التأهيل.

كما ثمنت الأسلوب العلاجي الأسري المنزلي باعتباره الأنسب للظروف الحالية حيث انتشار فيروس كورونا المستجد (Covid-19) وباعتباره نسقًا علاجيًا مستحدثًا في البيئة العربية يعتمد على تدريب أبوي الطفل التوحدي ليصبحوا فيما بعد هم أخصائيو أطفالهم داخل المنازل دون الحاجة إلى الزيارات المتكررة لمراكز التأهيل، وهو ما يكلف هؤلاء الأسر ماديًا ويمثل عبئًا ومجهود بدنيًا عليهم، حيث أوصت اللجنة بالتوسع في إعداد وتطبيق وتعميم مثل هذه البرامج الأسرية المنزلية نظرًا للاحتياج لها لمناسبتها للظروف الحالية ولما لها من العديد من المميزات ولمعالجتها لكثير من المشكلات للأساليب التأهيلية التقليدية التي تتم بمراكز التأهيل.

وقررت لجنة المناقشة والحكم على الرسالة منح الباحث درجة الدكتوراة بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف الأولى.

موضوعات متعلقة

السيسي في اتصال مع «دبيبة»: مستعدون لتلبية احتياجات الأشقاء الليبيين

الخطيب يرفض مغادرة كهربا والشحات الدوحة بعد قرار الفيفا

فشل مفاوضات الزمالك وساسي.. واللاعب يقترب من الرحيل للدوري الإماراتي

خرج عن نطاق الدعاة وأضر الإسلام.. الباز: معز مسعود يعاني من الشره للحياة

الصور

image description

وحدة الإنقاذ السريع ترفع المخلفات والقمامة بقرى أسيوط

image description

المؤتمر الدولي لعلاج الأورام في نسخته الـ12 بجامعة أسيوط نهاية فبراير

image description

توجيه بشأن مشروعات مياه الشرب الجارى تنفيذها فى أسيوط

image description

جامعة أسيوط تشدد الإجراءات الاحترازية استعدادًا للامتحانات

image description

إصابة 55 عاملا فى تصادم 3 أتوبيسات على طريق «الإسماعيلية- الزقازيق»

الأكثر قراءة

3 أزمات تواجه الزمالك قبل مواجهة بطل الجزائر في دوري الأبطال

الخطيب يرفض مغادرة كهربا والشحات الدوحة بعد قرار الفيفا

حقيقة فيديو نية الحكومة هدم قصور أثرية لإقامة مشروعات قومية

خرج عن نطاق الدعاة وأضر الإسلام.. الباز: معز مسعود يعاني من الشره للحياة

إنفوجراف

image description

هل تعود حنين حسام لـ«تيك توك»؟

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

نجم الساعة

ضبط مسجل خطر يدير مركزا وهميا لتعليم المحاسبة في العمرانية

منوعات

تعرف على أسعار السجائر الجديدة في مصر ٢٠٢١ بعد قرار فيليب موريس

جنوب أفريقيا تلجأ إلى لقاح «جونسون آند جونسون» ضد «كورونا»

«بيونتك» تبدأ إنتاج لقاحها في مصنع جديد بماربورج

أمير ويلز ودوقة كورنوال يتلقيان الجرعة الأولى من لقاح كورونا

أيام زمان

«أنسى أننى فنانة وأقضى طلبات المنزل».. طقوس فاتن حمامة كزوجة

«شتمني في الفيلم».. كواليس علاقة عادل إمام بصاحبة السعادة

«أنت فارس ممتاز».. حكاية أول مرة ركب فيها عادل أدهم الحصان

يبدأ سريان العقد بعد بلوغه مائة عام.. حكاية أغرب تعاقد سينمائي

مقالات الرأي
منى رجب
حماية الأسرة وتأمين الزوجة ضرورة وليس ترفًا
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس السادس.. رابح النفوس الحكيم بالأبوة
ثروت الخرباوي
حتى لا ننسى.. قصة الإخوان مع القضاء «2 - 2»
ماجد حبته
محاكمة ترامب.. فيلم كوميدى
المزيد

الثقافة

«القومية للفنون الشعبية» تقيم حفلا بقبة الغوري غدًا

«حرب المعلومات والتضليل الإعلامي».. ندوة بمعهد التجديد العربي

مبدعة على طريق العالمية.. فيروز خالد تلهم الشباب برواية «lost in the echo» وتوقعات بتصدرها الأكثر مبيعا في العالم العربي

فؤاد حسين وزير خارجية العراق يزور مكتبة الإسكندرية