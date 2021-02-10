مناقشة أول رسالة دكتوراة بكلية ذوي الاحتياجات الخاصة ببني سويف

حصل الباحث الدكتور أحمد محمد عبد الفتاح، المدرس المساعد بقسم التوحد بكلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة بجامعة بني سويف، على درجة الدكتوراة مع مرتبة الشرف الأولى، وهي أول دكتوراة بقسم اضطراب طيف التوحد بالكلية وعنوانها "برنامج تخاطبي قائم على التدخل المبكر لتحسين التواصل اللفظي وأثره على جودة الحياة لدى أسر الأطفال ذوي اضطراب التوحد"، بعد مناقشة بقاعة مؤتمرات الجامعة بكورنيش النيل بمدينة بني سويف.وتكونت لجنة المناقشة والحكم من الدكتور أحمد عثمان طنطاوي، أستاذ علم النفس التربوي بكلية التربية بجامعة أسيوط والعميد الأسبق والمؤسس لكلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة ببني سويف رئيسًا ومناقشًا، والدكتور سليمان محمد سليمان، أستاذ ورئيس قسم علم النفس بكلية التربية والوكيل الأسبق لكلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة عضوًا ومناقشًا، والدكتور صلاح فؤاد مكاوي، أستاذ ورئيس قسم الصحة النفسية والعميد السابق لكلية التربية بالإسماعيلية بجامعة قناة السويس عضوًا ومشرفًا، والدكتور أحمد فكري بهنساوي، أستاذ علم النفس التربوي المساعد بكلية التربية بجامعة بني سويف والوكيل السابق لكلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة بجامعة بني سويف عضوًا ومشرفًا.وأشادت اللجنة بالإجماع بالجهد الملموس من الباحث في إعداد هذه الرسالة المتميزة التي قدمت برنامجًا تخاطبيًا لعلاج مشكلات التواصل اللفظي لدى الأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد يعتمد على الآباء كليًا في تنفيذه داخل المنازل دون الاعتماد على الأخصائيين في مراكز التأهيل.كما ثمنت الأسلوب العلاجي الأسري المنزلي باعتباره الأنسب للظروف الحالية حيث انتشار فيروس كورونا المستجد (Covid-19) وباعتباره نسقًا علاجيًا مستحدثًا في البيئة العربية يعتمد على تدريب أبوي الطفل التوحدي ليصبحوا فيما بعد هم أخصائيو أطفالهم داخل المنازل دون الحاجة إلى الزيارات المتكررة لمراكز التأهيل، وهو ما يكلف هؤلاء الأسر ماديًا ويمثل عبئًا ومجهود بدنيًا عليهم، حيث أوصت اللجنة بالتوسع في إعداد وتطبيق وتعميم مثل هذه البرامج الأسرية المنزلية نظرًا للاحتياج لها لمناسبتها للظروف الحالية ولما لها من العديد من المميزات ولمعالجتها لكثير من المشكلات للأساليب التأهيلية التقليدية التي تتم بمراكز التأهيل.وقررت لجنة المناقشة والحكم على الرسالة منح الباحث درجة الدكتوراة بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف الأولى.