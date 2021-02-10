لجنة مكافحة كورونا في تونس تطلب تمديد قيود الحجر الصحي الجزئي

قال وزير الصحة التونسي فوزي مهدي اليوم الأربعاء، إن اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد طلبت التمديد في قيود الحجر الصحي الجزئي المرتبطة بالوباء لثلاثة أسابيع أخرى.وأضاف الوزير أن هذا الطلب، الذي اتخذته اللجنة العلمية في اجتماعها أمس الثلاثاء، سيتم إحالته للجنة الوطنية لمجابهة كورونا التي يرأسها رئيس الحكومة هشام المشيشي وهي من ستتخذ القرار النهائي.وتفرض تونس قيودا على حركة النقل بين الولايات وبعض الأنشطة الاقتصادية ومبدأ المناوبة في التعليم وقطاع الوظيفة العمومية بجانب حظر تجوال ليلي منذ أكتوبر الماضي من أجل كسر حلقات العدوى للفيروس.وتنتهي آجال هذه القيود التي جرى التمديد فيها، يوم 14 فبراير الجاري.