مصدر: رحلة داخلية تنهي «صفر حركة» بمطار طابا لأول مرة منذ عدة أشهر

كشفت مصادر مطلعة بالشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، عن وصول رحلة جوية سياحية قادمة من القاهرة إلى مطار طابا الدولي تنقل حوالي 200 راكب بمختلف الجنسيات، الجمعة المقبل، لأول مرة منذ فترة زمنية طويلة وصل لعدة أشهر، لزيادة منطقة "طابا هايتس" السياحية، في إطار حرص وزارة الطيران المدني على زيادة تنشيط الحركة السياحية الداخلية، رغم الظروف الصحية الراهنة التي يشهدها العالممن تفشي فيروس كورونا.وأضافت المصادر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن مطار طابا الدولي يشهد خلال الفترة الحالية "صفر" حركة ركابية وجوية، في ظل استمرار وتفشي فيروس كورونا على مستوى العالم، رغم التجهيزات الضخمة والإمكانيات المتميزة التي يتمتع بها.وأشارت المصادر، إلى أن السلطات المختصة بمطار طابا الدولي تنتظر قرار مجلس الوزراء للموافقة على انضمام المطار إلى محافظة جنوب سيناء بدلا من محافظة شمال سيناء، لزيادة الرحلات الجوية والوفود الركابية مختلف الجنسيات إلى مدينة طابا خلال الفترة المستقبلية.