الإمارات تجري تعديلا وزاريا وقرقاش يغادر منصبه

أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، اليوم الأربعاء، إجراء تعديل وزاري مصغر في وزارة الخارجية الإماراتية، حيث غادر وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، منصبه للعمل كمستشار دبلوماسي لرئيس الدولة.وقال بن راشد، في سلسلة من التغريدات عبر صفحته الرسمية بموقع "تويتر": "أجرينا تعديلًا وزاريًا مصغرًا في الخارجية الإماراتية بحضور أخي الشيخ محمد بن زايد، حيث ينضم إليها الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، وخليفة شاهين المرر، وزيري دولة، ويغادرها الدكتور أنور قرقاش للعمل كمستشار دبلوماسي لرئيس الدولة وزكي نسيبة للعمل كمستشار ثقافي لرئيس الدولة".وأضاف: "كما منح رئيس الدولة حفظه الله وسام الاتحاد للدكتور أنور بن محمد قرقاش، أحد أهم رواد العمل السياسي الإماراتي، والذي استطاع إحداث تحولات كبيرة في عملنا السياسي الخارجي وعلاقاتنا الدولية والإقليمية"، مضيفًا: "سيبقى الدكتور أنور في خدمة الوطن عبر ملفات جديدة وسيظل الوطن مقدرًا جهوده".وتابع: "تم أيضا تكريم الدكتور زكي أنور نسيبة بوسام الاتحاد الممنوح من رئيس الدولة لجهوده الثقافية والدبلوماسية الطويلة في خدمة دولة الإمارات.. الرحلة مستمرة.. والخمسون القادمة تحتاج جميع الطاقات.. والقادم سيبقى دائمًا أجمل في بلادي الإمارات".من جانبه، قال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي: "سعدت وأخي محمد بن راشد، بتكريم أنور قرقاش وزكي نسيبة، بوسام "الاتحاد" تقديرًا لعطائهما ودورهما في خدمة الوطن على مدى سنوات طويلة، في المجالين الدبلوماسي والثقافي".وأضاف في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع "تويتر": "الإمارات تقدر أبناءها المخلصين وتعتز بهم في كل المجالات.. تمنياتنا لهما دوام التوفيق ومزيدًا من النجاح".