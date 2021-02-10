ضبط تجار مخدرات بـ«حشيش» قيمته 770 ألف جنيه في البحيرة

تمكن ضباط مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من ضبط تشكيل عصابي يروج 110 طرب من مخدر الحشيش في البحيرة.وتابعت إدارة مكافحة المخدرات نشاط تشكيل عصابي مكون من ثلاثة أشخاص تخصص فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم متخذين من دائرة مركز شرطة حوش عيسى بمحافظة البحيرة مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.عقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطهم حال استقلالهم سيارة بدائرة مركز شرطة حوش عيسى، وبحوزتهم 110 طرب لمخدر الحشيش، مبلغ مالي، 3 هواتف محمولة.بمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 770 ألف جنيه تقريبًا.تم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.