أبو اليزيد: كفر الشيخ تمتلك 25% من المساحات المنزرعة ببنجر السكر

كشف الدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس مجلس إدارة الدلتا للسكر التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن محافظة كفر الشيخ تمتلك 25% من المساحات المنزرعة من بنجر السكر بمحافظات مصر.وأشار - على هامش جولة تفقدية لمسؤولي وزارة التموين بالمصنع - إلى أن الشركة تقوم بعدة خطوات لدعم المزارعين بداية من شراء أفضل أنواع التقاوي والدعم المادي للمزارع ومرورا بتوفير الميكنة الزراعية ويتم نقل المحصول من المزارعين مجانا، بجانب دعم مبيدات مقاومة دودة ورق القطن ومبيدات خنفساء البنجر.وقال إن الشركة تتحمل أيضا تكاليف الزراعة الآلية لتوفير نفقات الزراعة بجانب توفير الخدمات الإرشادية للمزارع بالتعاون مع مجلس المحاصيل السكرية، وأيضا العديد من الحوافز الأخرى لهم، لتشجيع المزارعين على التوسع في زراعة محصول بنجر السكر، كما يتم تقديم العديد من الحوافز لمزارعي البنجر، منها إعفاء مزارعي العروة المبكرة من ثمن التقاوي بشرط التوريد في الوقت المحدد.