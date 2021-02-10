«حرب المعلومات والتضليل الإعلامي».. ندوة بمعهد التجديد العربي

ينظم المعهد العالي للتجديد العربي، مساء اليوم، محاضرة فكرية بعنوان "حرب المعلومات والتضليل الإعلامي"؛ ضمن فعاليات برنامج الموسم الثقافي لوحدة الدراسات الإعلامية بالمعهد بإسبانيا، تحاضر فيها سميرة رجب، وزيرة الإعلام البحرينية الأسبق ونائب رئيس المعهد، ويعقب عليها الدكتور عبد الكريم الوزان، أستاذ الإعلام العربي وعضو وحدة الدراسات الإعلامية، وتدير اللقاء الدكتورة حنان يوسف، رئيسة وحدة الدراسات الإعلامية بالمعهد العالمي للتجديد العربي.تناقش الندوة حرب المعلومات الحديثة باعتبارها نوعا من أنواع الحروب النظيفة والتي يمكنها باستخدام التكنولوجيا الحديثة أن تؤدى إلى إضعاف قدرات الدولة الخصم عن طريق التأثير على دورة المعلومات اللازمة لدعم اتخاذ القرارات، لذلك تسعى الدول إلى تحقيق السيطرة المعلوماتية ومواجهة استخدامها في التأثير على الروح المعنوية للمواطنين.