تحريات «مقتل حماده الفقير»: «مات بطلقة بالرأس»

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمحافظة الجيزة، كواليس مقتل حماده الفقير، صاحب مطعم مشويات شهير داخل مزرعته بـ 6 أكتوبر.وأفادت التحريات ان المجني عليه كان متواجدا داخل مزرعته بمنطقة الحزام الأخضر في 6 أكتوبر وبرفقته بعض الأشخاص في جلسة للحديث، حول رفضه عمل بعض الخفراء من بين المتواجدين في مزرعته، وأضافت التحريات أن المتهمين ثار غضبهم لاستمرار رفض المجني عليه عملهم، فأخرج أحدهم سلاحا ناريا وأطلق صوبه عيارا ناريا أصابه في الراس فارداه قتيلا في الحال وفروا هاربين.وكانت الأجهزة الأمنية بالجيزة بقيادة اللواء رجب عبد العال مدير الأمن، قد تلقت بلاغا بالواقعة وانتقل ضباط مباحث قسم أكتوبر ثان بإشراف العميد علاء فتحي، رئيس مباحث قطاع أكتوبر، والعقيد فوزي عامر، مفتش المباحث إلى مسرح الواقعة لفحص البلاغ وبيان ملابساته.وشكل فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة، وتولى ضباط المباحث مناقشة شهود العيان ممن تواجدوا لحظة مقتل المجني عليه والذين أدلوا بهوية المتهمين، وتم ارسال عدة مأموريات لمسقط رأس المتهمين بعد تتبع خطوط هروبهم، لإلقاء القبض عليهم وضبط سلاح الجريمة.