رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 10 فبراير 2021 الموافق 28 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تحريات «مقتل حماده الفقير»: «مات بطلقة بالرأس»

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 12:17 م
طلقة
طلقة
ندى حمدي
طباعة
كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمحافظة الجيزة، كواليس مقتل حماده الفقير، صاحب مطعم مشويات شهير داخل مزرعته بـ 6 أكتوبر.

وأفادت التحريات ان المجني عليه كان متواجدا داخل مزرعته بمنطقة الحزام الأخضر في 6 أكتوبر وبرفقته بعض الأشخاص في جلسة للحديث، حول رفضه عمل بعض الخفراء من بين المتواجدين في مزرعته، وأضافت التحريات أن المتهمين ثار غضبهم لاستمرار رفض المجني عليه عملهم، فأخرج أحدهم سلاحا ناريا وأطلق صوبه عيارا ناريا أصابه في الراس فارداه قتيلا في الحال وفروا هاربين.

وكانت الأجهزة الأمنية بالجيزة بقيادة اللواء رجب عبد العال مدير الأمن، قد تلقت بلاغا بالواقعة وانتقل ضباط مباحث قسم أكتوبر ثان بإشراف العميد علاء فتحي، رئيس مباحث قطاع أكتوبر، والعقيد فوزي عامر، مفتش المباحث إلى مسرح الواقعة لفحص البلاغ وبيان ملابساته.

وشكل فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة، وتولى ضباط المباحث مناقشة شهود العيان ممن تواجدوا لحظة مقتل المجني عليه والذين أدلوا بهوية المتهمين، وتم ارسال عدة مأموريات لمسقط رأس المتهمين بعد تتبع خطوط هروبهم، لإلقاء القبض عليهم وضبط سلاح الجريمة.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

إحالة طبيب أسنان هتك عرض 4 رجال إلى الجنايات

حقيقة إلغاء إجازات المعلمين وعودة كامل القوة بالمدارس في 14 فبراير

«التعليم» تكشف حقيقة حذف أجزاء من المناهج

شاهد عيان: حمادة الفقير مات دفاعًا عن مزرعته ضد عصابة «بكر»

الصور

image description

وحدة الإنقاذ السريع ترفع المخلفات والقمامة بقرى أسيوط

image description

المؤتمر الدولي لعلاج الأورام في نسخته الـ12 بجامعة أسيوط نهاية فبراير

image description

توجيه بشأن مشروعات مياه الشرب الجارى تنفيذها فى أسيوط

image description

جامعة أسيوط تشدد الإجراءات الاحترازية استعدادًا للامتحانات

image description

إصابة 55 عاملا فى تصادم 3 أتوبيسات على طريق «الإسماعيلية- الزقازيق»

الأكثر قراءة

3 أزمات تواجه الزمالك قبل مواجهة بطل الجزائر في دوري الأبطال

الخطيب يرفض مغادرة كهربا والشحات الدوحة بعد قرار الفيفا

حقيقة فيديو نية الحكومة هدم قصور أثرية لإقامة مشروعات قومية

خرج عن نطاق الدعاة وأضر الإسلام.. الباز: معز مسعود يعاني من الشره للحياة

إنفوجراف

image description

هل تعود حنين حسام لـ«تيك توك»؟

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

نجم الساعة

ضبط مسجل خطر يدير مركزا وهميا لتعليم المحاسبة في العمرانية

منوعات

تعرف على أسعار السجائر الجديدة في مصر ٢٠٢١ بعد قرار فيليب موريس

جنوب أفريقيا تلجأ إلى لقاح «جونسون آند جونسون» ضد «كورونا»

«بيونتك» تبدأ إنتاج لقاحها في مصنع جديد بماربورج

أمير ويلز ودوقة كورنوال يتلقيان الجرعة الأولى من لقاح كورونا

أيام زمان

«أنسى أننى فنانة وأقضى طلبات المنزل».. طقوس فاتن حمامة كزوجة

«شتمني في الفيلم».. كواليس علاقة عادل إمام بصاحبة السعادة

«أنت فارس ممتاز».. حكاية أول مرة ركب فيها عادل أدهم الحصان

يبدأ سريان العقد بعد بلوغه مائة عام.. حكاية أغرب تعاقد سينمائي

مقالات الرأي
منى رجب
حماية الأسرة وتأمين الزوجة ضرورة وليس ترفًا
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس السادس.. رابح النفوس الحكيم بالأبوة
ثروت الخرباوي
حتى لا ننسى.. قصة الإخوان مع القضاء «2 - 2»
ماجد حبته
محاكمة ترامب.. فيلم كوميدى
المزيد

الثقافة

«القومية للفنون الشعبية» تقيم حفلا بقبة الغوري غدًا

«حرب المعلومات والتضليل الإعلامي».. ندوة بمعهد التجديد العربي

مبدعة على طريق العالمية.. فيروز خالد تلهم الشباب برواية «lost in the echo» وتوقعات بتصدرها الأكثر مبيعا في العالم العربي

فؤاد حسين وزير خارجية العراق يزور مكتبة الإسكندرية