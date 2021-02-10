قوات الاحتلال تعتقل 4 فلسطينيين من الخليل

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، أربعة شبان فلسطينيين من بلدات عدة بمحافظة الخليل، عقب اقتحام وتفتيش منازلهم.وأفادت مصادر أمنية ومحلية في الخليل أن قوات الاحتلال داهمت منطقة القفير شمال بلدة يطا، واعتقلت ثلاثة فلسطينيين من بلدة سعير شرق الخليل، وآخر من مخيم العروب شمال الخليل، فيما فتّشت عددًا من بيوت الفلسطينيين في بلدة يطا، وعبثت بمحتوياتها.