شقيقان يجريان تحويلات لـ 10 ملايين جنيه من مدخرات العاملين بسوهاج

نجح ضباط مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، في ضبط متهمين بتجميع مدخرات العاملين بالخارج وإجراء تحويلات مشبوهة في سوهاج.أكدت التحريات تجميع شخصين أحدهما يعمل بإحدى الدول العربية وشقيقه، مدخرات المصريين العاملين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية من خلال المتهم الأول وتوفيرها للتجار والمستوردين بتلك الدولة مقابل قيام عملائهم داخل البلاد بإيداع ما يعادل قيمتها بالجنيه المصرى بحساب المتهم الثانى بإحدى البنوك أو حسابه البريدى بمركز أبو تشت بسوهاج.وعقب ذلك يستلمها ويوصيلها لذوى العاملين من أبناء قريته والقرى المجاورة مقابل عمولة، فضلًا عن الإستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الثانى وبمواجهته إعترف بنشاطه بالإشتراك مع المتهم الأول، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقًا للفحص المستندى 10 ملايين جنيه مصرى.تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.