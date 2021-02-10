رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 10 فبراير 2021 الموافق 28 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

محمد وحيد: المستقبل لمحتوى الديجيتال ونجهز أفكارا لتمكين الشباب من الربح عبر الإنترنت

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 12:15 م
محمد وحيد
محمد وحيد
طباعة
قال محمد وحيد، المتخصص فى مجالات التقنية والاستثمار فى التكنولوجيا والرقمنة، إن مستقبل العمل الإعلامى والترفيهى يتجه إلى المنصات الرقمية، إذ فى ظل طفرة الاتصالات ونمو أعداد المستخدمين لشبكة الإنترنت، ترتفع أسهم محتوى "الديجيتال"، وتُتاح فرص إيجابية غير مسبوقة لاستغلال تلك المساحة فى خلق منافذ نوعية وتوليد وظائف وأبواب دخل، لافتا إلى أنه يهتم بهذا المجال ويُخطط لإطلاق برامج ومشروعات مهمة لتعزيز تلك المزايا واستغلالها على الوجه الأمثل، وتمكين الشباب من العمل والابتكار والربح عبر الإنترنت ودون مغادرة منازلهم.

وأضاف محمد وحيد، أن سوق المحتوى الرقمى قبل سنوات كانت محدودة للغاية، وهو الأمر الذى لم يسمح بتطور العملية الإنتاجية أو تقنيات التسويق وتحقيق عوائد من هذا النشاط، لكن خلال الفترة الأخيرة زادت قدرات قطاع الاتصال وسهولة وصول الأفراد إلى التقنية والإنترنت، فارتفعت أعداد المستخدمين، وزاد الطلب على المحتوى الرقمى، ليصبح مساحة جاذبة للمؤسسات والأفراد من المنتجين والمستهلكين. متابعا: "وصل عدد مستخدمى الإنترنت ومواقع التواصل فى مصر لقرابة 50 مليونا، ويتضاعف الرقم عدة مرات بالنظر إلى المحيط العربى، فضلا عن مئات الملايين حول العالم، وهى سوق بالغة الضخامة بالنسبة للمنتجين والتجار، فضلا عن سهولة الوصول للمستهلكين بالدعاية وخطط التسويق والإعلان، ويتبقى تنظيم وتطوير خريطة الإعلانات الرقمية، وابتكار وسائل غير نمطية لإدارتها والعمل بها والانتفاع من فوائدها".

وأكد خبير الاستثمار التكنولوجى، أن آلاف المنتجين والتجار داخل مصر باتوا أكثر حضورا على المنصات الرقمية، من أجل الإعلان عن أنشطتهم أو تسويق بضائعهم وخدماتهم، وهم يستهدفون بالأساس الوصول إلى أكبر قاعدة ممكنة من الجمهور المستهدف، أو المستهلكين المحتملين لما يُقدمونه من سلع، لكن بسبب اتساع السوق وضخامة أعداد المستهلكين فإن عملية الترويج تصبح أكثر صعوبة، وتضيع كثير من أنشطة الاتصال والتسويق فى هذا الزحام، وهنا يُمكن استغلال تلك الأزمة من خلال ابتكار وسائل وآليات لتنظيم سوق الإعلانات الرقمية داخل مصر، وخلق نقاط اتصال أكثر كثافة وتنوعا، وفتح مسارات للوصول إلى المستهلكين وفق تصنيفات نوعية دقيقة، وكلها تسمح بالمنافسة واجتذاب حصة كبيرة من كعكة الدعاية الضخمة.

وشدد "وحيد"، على أن التفات الشباب إلى تلك المساحة يُمكن أن يحمل فوائد لا يتخيلونها، إذ يتميز هذا النشاط المستحدث والجديد على السوق المحلية، بسهولة العمل فيه، وعدم حاجته لرؤوس أموال أو بنية تحتية ضخمة، مع إمكانية الانتشار السريع والنجاح السهل وتحقيق عوائد وأرباح قياسية، مبشرا الشباب بأنهم يُخطط لعديد من الأفكار المهمة على صعيد سوق التقنية والتجارة الإلكترونية والتسويق الرقمى، بهدف تحويل كل مُستخدم إلى شركة أو منصة أو نقطة تسويق فعالة فى محيط نوعى، وتوجيه السلع والخدمات إليهم وفق خطط المنتجين والتجار، وفى ضوء طبيعتهم واحتياجاتهم الحقيقية، بما يحقق أكثر صور الدعاية فاعلية عبر إشباع الطلب بشكل كفء ينعكس مباشرة على المبيعات وأرباح كل الأطراف، داعيا الشباب إلى الاهتمام بالساحة الرقمية بشكل أكبر، ومواصلة العمل والتأهيل وتعزيز المهارات، والجاهزية الكاملة للاستفادة من الفرص التى يخطط لإطلاقها، وغيرها من الفرص المتاحة عبر الإنترنت ومنصات التواصل العملاقة.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

«التعليم» تكشف حقيقة حذف أجزاء من المناهج

حقيقة فيديو نية الحكومة هدم قصور أثرية لإقامة مشروعات قومية

فشل مفاوضات الزمالك وساسي.. واللاعب يقترب من الرحيل للدوري الإماراتي

أهالى ترسا يستغيثون بـ«السيسى»: محافظ الجيزة يهدم المنازل المرخصة بلا داعى

الصور

image description

توجيه بشأن مشروعات مياه الشرب الجارى تنفيذها فى أسيوط

image description

جامعة أسيوط تشدد الإجراءات الاحترازية استعدادًا للامتحانات

image description

إصابة 55 عاملا فى تصادم 3 أتوبيسات على طريق «الإسماعيلية- الزقازيق»

image description

الشبورة تغلق طريق «الإسماعيلية – القاهرة» ومحور 30 يونيو (صور)

image description

انعقاد الجمعية العمومية لشركة مياه دمياط عبر «فيديو كونفرانس»

الأكثر قراءة

حقيقة فيديو نية الحكومة هدم قصور أثرية لإقامة مشروعات قومية

الخطيب يرفض مغادرة كهربا والشحات الدوحة بعد قرار الفيفا

خرج عن نطاق الدعاة وأضر الإسلام.. الباز: معز مسعود يعاني من الشره للحياة

حالة الطقس فى مصر اليوم الأربعاء 10-2-2021

إنفوجراف

image description

هل تعود حنين حسام لـ«تيك توك»؟

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

نجم الساعة

ضبط مسجل خطر يدير مركزا وهميا لتعليم المحاسبة في العمرانية

منوعات

كوريا الجنوبية توافق على استخدام لقاح أسترازينيكا لمن فوق 65 عامًا

طريقة سهلة لفتح المكسرات بدون كسارة

جنوب إفريقيا تستأنف حملة التطعيم ضد كورونا

كوريا الجنوبية تشهد أكبر خسارة للوظائف منذ أكثر من عقدين وسط جائحة كورونا

أيام زمان

«أنسى أننى فنانة وأقضى طلبات المنزل».. طقوس فاتن حمامة كزوجة

«شتمني في الفيلم».. كواليس علاقة عادل إمام بصاحبة السعادة

«أنت فارس ممتاز».. حكاية أول مرة ركب فيها عادل أدهم الحصان

يبدأ سريان العقد بعد بلوغه مائة عام.. حكاية أغرب تعاقد سينمائي

مقالات الرأي
منى رجب
حماية الأسرة وتأمين الزوجة ضرورة وليس ترفًا
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس السادس.. رابح النفوس الحكيم بالأبوة
ثروت الخرباوي
حتى لا ننسى.. قصة الإخوان مع القضاء «2 - 2»
ماجد حبته
محاكمة ترامب.. فيلم كوميدى
المزيد

الثقافة

«حرب المعلومات والتضليل الإعلامي».. ندوة بمعهد التجديد العربي

مبدعة على طريق العالمية.. فيروز خالد تلهم الشباب برواية «lost in the echo» وتوقعات بتصدرها الأكثر مبيعا في العالم العربي

فؤاد حسين وزير خارجية العراق يزور مكتبة الإسكندرية

غدًا.. «الهناجر» تستضيف نادي السينما الهندية