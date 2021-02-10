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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

ملفات أنجزتها «الهجرة» لتثبت اهتمام الحكومة بالمصريين في الخارج

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 12:38 م
السفيرة نبيلة مكرم
السفيرة نبيلة مكرم
وفاء علي
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شاركت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، في اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبدالفضيل عياد، والنائبة سولاف درويش، والنائب أحمد السيد مهنى أحمد، وكيلا اللجنة، لمناقشة بيان الوزارة الذي تم إلقاؤه بالجلسة العامة، يوم الاثنين ٢٥ يناير ٢٠٢١، لمتابعة عمل الوزارة في ضوء ما تم تنفيذه من برنامج عمل الحكومة وما يدخل في اختصاص اللجنة.

ويرصد "الدستور " أبرز رسائل وزارة الهجرة إلى مجلس النواب الخاصة بالملفات التي تم الانتهاء منها وهي كالتالي:

◄ أزمة العمالة المصرية في إيطاليا

أوضحت السفيرة نبيلة مكرم أن إيطاليا تحتضن الأطفال المهاجرين غير الشرعيين، وخلال عملها في القنصلية المصرية في روما قامت بزيارة مراكز الإيواء التي يقيمون بها هؤلاء الأطفال، مشيرة إلى أن الأطفال يهربون من هذه المراكز ويتم استغلالهم في الأعمال غير الشرعية لكي يكسبوا الأموال ويرسلوا إلى ذويهم.


◄ مواجهة أعمال القراصنة

وبخصوص أعمال القرصنة والاختطاف للمصريين سواء في البحر أو في الدول التي تشهد عدم استقرار، أكدت السفيرة نبيلة مكرم أن "وزارة الهجرة تتلقى الاستغاثات، ونحن نوافي الجهات الأمنية المعنية بها وتقوم الدولة بكل الجهود لعودتهم".


◄ ملف عودة الجثامين بالخارج

وبخصوص ملف عودة الجثامين من الخارج، أكدت السفيرة نبيلة مكرم أنه من الصعب مطالبة أهل المتوفي بإنهاء كل الإجراءات اللازمة لعودة الجثمان، ولذلك قامت وزارة الهجرة بإعداد قانون تنظيم الهجرة والذي يتضمن إنشاء صندوق رعاية المصريين بالخارج، مشيرة إلى أنه حتى الانتهاء من الصندوق تم توقيع بروتوكول مع مؤسسة "مصر الخير" لتحمل تكاليف شحن الجثامين من الخارج، مؤكدة أن صندوق رعاية المصريين بالخارج يتضمن ملف شحن الجثامين للانتهاء من هذا الملف.


◄ التواصل مع المصريين بالخارج

وبخصوص التسويق لجهود وزارة الهجرة، أشارت الوزيرة إلى أن هناك العديد من وسائل التواصل مع المصريين بالخارج منها مواقع التواصل الاجتماعي، ومجلة "مصر معاك" التي تصدرها الوزارة بها كافة أنشطة الوزارة، داعية السادة النواب بزيارة إلى المنطقة اللوجستية في محافظة الغربية والتي أنشأها رجل أعمال مصري بالخارج عقب مشاركته في مؤتمر "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية"، وهذا جزء من عمل وزارة الهجرة والذي يكون موجها إلى المصريين بالخارج ويلمسهم شخصيا، فالتسويق لأنشطة الوزارة أمر موجه للمصريين بالخارج بالأساس ولتشجيعهم على المشاركة في أنشطة الوزارة والتنمية التي تتم على أرض الوطن.


◄ استمارة "نورت بلدك" للعائدين

أكدت السفيرة نبيلة مكرم أنه يتم العمل بالتعاون مع وزارة التخطيط على استهداف العمالة البسيطة، ويتم دمجهم في المشروعات القومية والتنمية التي تجري على أرض مصر.


◄ مشروع قانون الهجرة

أكدت الوزيرة أن مشروع قانون الهجرة الذي انتهت منه الوزارة يلبي احتياجات العمالة ويعمل على دعم تنظيم الهجرة ورعاية المصريين بالخارج.


◄ أموال المصريين العاملين بدولة العراق

قالت وزيرة الهجرة إن هناك تعاونا مع وزيرة الهجرة العراقية لتبادل الخبرات، وتم الاتفاق على اللقاء قريبا في العراق لبحث الموضوعات المعلقة وبينها مستحقات المصريين العاملين بالعراق بالتعاون مع الجهات المعنية.

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