أردوغان: مفاوضات قبرص لن تتناول الاتحاد الفيدرالي

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأربعاء، أن مفاوضات قبرص لن تتناول الاتحاد الفيدرالي سواء قبلت اليونان أو لم تقبل.وأضاف خلال خلال اجتماع حزبه العدالة والتنمية في البرلمان التركي: على رئيس الوزراء اليوناني أن يلزم حدوده وعلى العالم أن يعلم أن تركيا لن تتساهل بعد اليوم.يأتي هذا فيما قال رئيس وزراء جمهورية شمال قبرص التركية أرسن سانير، إن اليونان وإدارة قبرص الرومية لا ينويان إنهاء أزمة الجزيرة عبر اتفاق.وأوضح سانير في بيان، أمس الثلاثاء، أن اليونان والشطر الرومي من الجزيرة يحلمان بقطع صلة أنقرة بجمهورية شمال قبرص التركية.