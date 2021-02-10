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الأربعاء 10 فبراير 2021 الموافق 28 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

عقب رحيله.. كرم زهدي سجن في اغتيال السادات وهاجم جماعات التطرف

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 01:05 م
الشيخ كرم محمد زهدي
الشيخ كرم محمد زهدي
إيمان ماهر
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توفي، صباح اليوم الأربعاء، الشيخ كرم محمد زهدي، رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية الأسبق، بمستشفى الإسكندرية الجامعي عن عمر 69 عاما.

و سجن عقب اغتيال الرئيس السابق محمد أنور السادات عام 1981، قد أفرج عنه في 27 سبتمبر 2003 بعد قضائه 22 عاما في السجن.

- التخلي عن العنف

وقاد زهدي عملية مراجعة، داخل السجن للتخلي عن العنف وحمل السلاح ورفض الصراع مع الدولة، وأدلى بتصريحات صحفية قدم فيها اعتذارا عن العمليات التي تبنتها الجماعة الإسلامية، معربا عن استعدادها لتقديم الدية لضحاياها.

- الندم على اغتيال السادات

أبدى ندمه، واعتبر الرئيس السادات مات شهيدًا، لأن كل من قتل في فتنة بين مسلمين يكون شهيدًا، مضيفًا: "احتسب السادات شهيدًا عند الله"، وقال بعدها: "أنا أخطأت في قرار قتل السادات، ولو أني استقبلت في أمرى ما استدبرت لما شاركت في قتله بل ونهيت عن ذلك الأمر".

- إدانة الفكر المتطرف
قال في تصريحات سابقة ان الفكر المتطرف ظهر في أوائل الأربعينات وتطور ظهوره وانتقل لعقد الخمسينات على نفس الشاكلة، حتى أصبح يدرس في المساجد والأسر المكونة لتلك الجماعات والخلايا، وأضيف لهذا الفكر تنفيذ بعض عمليات الاغتيال وكانت تصدر تلك القرارات بالاغتيالات ليس على حسابات شرعية ولكن لأسباب سياسية.

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