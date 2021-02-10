3 مصابين فى تصادم سيارتين ببنى سويف

أصيب سائقان وعامل، اليوم الأربعاء، فى حادث تصادم سيارة نقل مع أخرى ربع نقل بالطريق الصحراوي الشرقي أمام كافتريا السوهاجي بدائرة محافظة بنى سويف وتم نقلهم إلى المستشفى.وانتقلت سيارتين إسعاف تابعتان لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة وتبين أن المصابين وهم "حسين.ك.ا" 23 سنة، سائق مصابا بنزيف بالبطن، و"إبراهيم.م.م" 33 سنة، سائق، مصابا باشتباه كسر بالساق اليمنى، واشتباه كسر بالذراع الأيسر واشتباه كسر بالضلوع ومقيمان بمحافظة سوهاج، و"فتحي.ع.ع" 66 سنة، عامل، ومقيم بمحافظة المنيا، مصابا بجرح قطعي بالوجه مع اشتباه خلع بالكتف.تم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى بني سويف الجامعى لتلقى العلاج اللازم، وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.