مقترح برلماني بإنشاء هيئة للرقابة على صنع وتداول المواد البلاستيكية

تقدمت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، بطلب إبداء اقتراح برغبة بشأن إنشاء هيئة للرقابة على تصنيع وتداول المواد البلاستيكية، ويأتي ذلك في ظل توجه الدولة لمنع وحظر تصنيع وتداول وتسويق واستخدام الأكياس المصنعة من المواد البلاستيكية لما فيها من أضرار بيئية وصحية خطيرة.وقالت عضو مجلس النواب إن الأكياس البلاستيكية تشكل كبير في خطورة على البيئة حيث تتسبب في أضرار جسيمة على صحة الإنسان، نتيجة لأنها غير قابلة للتدوير وتستغرق عشرات الأعوام لتتحلل، وتعرض الكائنات المائية للنفوق بسببها.وأضافت النائبة البرلمانية أن الأكياس البلاستيكية مضرة للغاية، لأن حرقها يؤدى إلى انبعاث جسيمات وغازات سامة تؤثر سلبا على الغلاف الجوي وتدمر صحة الإنسان، ليس فقط ذلك كما يدخل في تصنيعها مشتقات شديدة الخطورة تتفاعل مع المواد الغذائية، وتؤثر بالسلب على صحة المواطنين.ولذلك تقترح إنشاء هيئة للرقابة على تصنيع وتداول واستخدام وتسويق واستيراد وتصدير المواد البلاستيكية ويطلق عليها ( الهيئة العامة للرقابة على المصنوعات البلاستيكية ).