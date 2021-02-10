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الأربعاء 10 فبراير 2021 الموافق 28 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

عمر غانم ينضم لأبطال فيلم «طريق إجباري»

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 12:13 م
عمر غانم
عمر غانم
دعاء عبد المقصود
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يستعد الفنان الشاب عمر غانم، لبطولة فيلم "طريق إجباري" مع الفنان أحمد التهامي، والذي سينطلق تصوير الفيلم خلال الأسابيع القادمة، ومن المُقرر عرضه في دور العرض السينمائية 2021.

وقال الفنان تصريحات صحفية له:" أن المنتج أحمد الواوي هو من رشحني للمشاركة في الفيلم، وأجسد شخصية ضابط يدعى عمرو، والفيلم ينتمى لنوعية الأفلام الأكشن والإثاة، مضيفا أن الفيلم يضم الكثير من القضايا، وسنبدأ تصوير خلال الأيام القادمة، وأتمنى أن ينال الفيلم على إعجاب الجميع ".

يذكر أن فيلم" طريق إجباري "يضم الكثير من القضايا وهي المشكله التي يقع فيها الكثير من البنات وهي التعرف علي شخصية وهمية عن طريق النت، وترسم أحلامها علي هذه الشخصية وتتفاجئ بالحقيقة المرة عندما تكتشف حقيقة هذه الشخصية، ويوجه الفيلم رسالة أخرى وهي عدم استخدام حسن النية في كل شيء والقضية الثالثة هي زواج الأب بعد وفاة زوجته وبلوغه سن الستين من فتاه في سن أبنائه.

فيلم "طريق إجباري" تأليف أحمد رفعت،إخراج محمد محسن، إنتاج شركة اكت ميديا ( أحمد الزواوي )، بطولة كل من أحمد تهامي، عمر غانم، أحمد بدير، إيهاب فهمي، منة فضالي،أحمد سلامة، أماني كمال، ضياء المرغني، إيناس النجار، بطل العالم في المصارعة اليابانية كرم جابر.

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