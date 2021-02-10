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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

محاكمة 4 متهمين من عائلة واحدة شرعوا في قتل آخر بالجيزة

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 12:24 م
محكمة
محكمة
نجلاء رفاعي
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أحالت النيابة العامة بجنوب الجيزة، 4 متهمين، إلى محكمة الجنايات بتهمة الشروع في قتل أحد الأشخاص، بسبب خلافات سابقة بينهم.

وجاء في أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 1137 لسنة 2020 أن المتهمين هم كل من: العربي محمود شرف، محمود العربي محمود شرف، أحمد العربي محمود، محمود العربي محمود، شرعوا في قتل الحسين سلطان رمضان، بان تكالبوا عليه وطعنوه في صدره بسلاح أبيض.

وجاء في تحقيقات النيابة العامة عن أنه كان هناك خلاف سابق بين شقيق المتهم الرابع والمجني عليه، فتوجه إلى مكان سكنه وسدد له طعنه نافذه بالبطن بقصد قتله.

واستمعت النيابة إلى شهادة المجني عليه الحسيني سلطان، فقال إنه حال تواجده أمام العقار الذي يسكنه حضر إليه المتهمون وافتعلوا معه مشاجرة بسبب خلافات سابقة، وطعنه المتهم الرابع بسلاح أبيض، واستقر السلاح في بطنه فسقط أرضًا وأنهال باقي المتهمين عليه بالضرب.

وقال والد المجني عليه، إن سكان المنطقة أبلغوه بإصابة نجله، وأنهم نقلوا المستشفى فتوجه إلى مكانه وعقب الاطمئنان عليه أبلغ الشرطة بالواقعة.

وجاء في تقرير الطب الشرعي أنه أصيب بطعنه قاتله من الناحيه اليسرى السفلى من البطن ننتج عنه تمزق الغشاء البريتوني وقطع في مساريق القولون باستخدام أداة ذات نصل حاد وطرف مدبب، أي كان نوعه وهو الوارد من مذاكره النيابة العامة وفي تاريخ معاصر لها ونظر إلى طبيعة إصابة المجني عليه فإن إصابة المجني عليه قاتلة، ولولا التدخل الطبي السليم لكانت أودت بحياته.

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